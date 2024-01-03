У бікіні та з книгою: топмодель Сара Сампайо похизувалася фігурою на Бора-Бора

Зірка відпочиває на тропічних островах, звідки ділиться яскравими фото.
32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – після новорічних свят традиційно улетіла на пляжний відпочинок. На цей раз модель обрала для відпустки острів Бора-Бора в Тихому океані. Першими фото вона вже поділилася у Instagram.
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Дівчина в чорному бікіні із золотими квітами на ліфі та плавках позувала на білосніжному піску, хизуючись своєю підтягнутою фігурою.
Але Сара, як виявилося, не тільки засмагає і плаває, вона взяла із собою на відпочинок улюблену книгу, з якої і була зазнімкована на пірсі.
Нагадаємо, раніше Сара Сампайо обрала надто тісну сукню для виходу на червону доріжку. Дівчина блищала перед камерами фотографів у пишній білій сукні з фатину та з багатошаровим подолом від Richard Quinn з осінньо-зимової колекції 2023, ліф якої сильно стягував її груди.
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