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У бікіні та з книгою: топмодель Сара Сампайо похизувалася фігурою на Бора-Бора

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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У бікіні та з книгою: топмодель Сара Сампайо похизувалася фігурою на Бора-Бора

Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сари Сампайо

Зірка відпочиває на тропічних островах, звідки ділиться яскравими фото.

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – після новорічних свят традиційно улетіла на пляжний відпочинок. На цей раз модель обрала для відпустки острів Бора-Бора в Тихому океані. Першими фото вона вже поділилася у Instagram.

(гортайте фото вправо)

Дівчина в чорному бікіні із золотими квітами на ліфі та плавках позувала на білосніжному піску, хизуючись своєю підтягнутою фігурою.

Сара Сампайо на Бора-Бора / © Instagram Сари Сампайо
Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сари Сампайо

Але Сара, як виявилося, не тільки засмагає і плаває, вона взяла із собою на відпочинок улюблену книгу, з якої і була зазнімкована на пірсі.

Сара Сампайо на Бора-Бора / © Instagram Сари Сампайо
Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, раніше Сара Сампайо обрала надто тісну сукню для виходу на червону доріжку. Дівчина блищала перед камерами фотографів у пишній білій сукні з фатину та з багатошаровим подолом від Richard Quinn з осінньо-зимової колекції 2023, ліф якої сильно стягував її груди.

Сара Сампайо / © Associated Press
Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
955
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