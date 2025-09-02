ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

У бікіні та з книжкою: топмодель Емілі Ратаковскі показала фото з пляжу

Зірка показала, як провела останні дні літа.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі цього літа багато відпочивала — вона вже побувала на Адріатичному морі та в Італії, звідки показувала багато барвистих і пікантних фото. Однак закінчити літо вона вирішила також на відпочинку на пляжі. У своєму Instagram модель показала, як це було.

Емілі позувала на шезлонгу під парасолькою і з книжкою в руках. На ній був купальник-бікіні та оптичні окуляри.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Компанію на відпочинку моделі склали її син — чотирирічний син Сильвестр — і подруга. «Відпустка з моїми двома коханими Рибами», — написала під фото Ратажковскі, натякаючи на їхній знак Зодіаку.

Син Емілі Ратаковскі та її подруга / © Instagram Емілі Ратаковскі

Син Емілі Ратаковскі та її подруга / © Instagram Емілі Ратаковскі

Також Ратаковскі показала свій кулон крупним планом — виявилося, на шиї вона носить медальйон з фотографією сина. Батько дитини — Себастьян Бір-Макклард, американський актор і продюсер, колишній чоловік моделі, з яким вона розлучилася у 2022-му, незабаром після його народження.

Емілі Ратажковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратажковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратажковскі скопіювала образ Гвінет Пелтроу з Met Gala. Модель сфотографували дорогою на інтерв’ю, що відбувалося в рамках просування нового комедійного серіалу від Netflix «Занадто багато», де вона зіграла. Зірка була одягнута в синю коротку сукню від Gucci. Це вбрання мало зміїний принт, халтер і американську пройму.

