У бікіні та з коктейлем біля басейну: супермодель Сара Сампайо блиснула кубиками преса

Вже тиждень 32-річна модель і екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — перебуває на тропічних островах в Індійському океані і регулярно показує фотозвіт.

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

На нових знімках модель зображена біля басейну на тлі бунгало. На ній червоне мікробікіні та сонцезахисні окуляри, в руках — коктейль, що за кольором нагадує "Апероль", на її торсі чітко видно кубики преса — заняття у спортзалі пройшли не дарма.

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"Навіть із хмарами це місце чудове", — підписала фото Сара, адже на деяких із них над океаном нависають свинцеві хмари. До речі, на відпочинку Сампайо не лише засмагає, а й читає. Вона поділилася, що зараз її захопив роман Маркеса "Кохання під час холери".

Нагадаємо, раніше Сара Сампайо без брів і у шкіряному плащі взяла участь у фотосеті для нового випуску Narcisse Magazine. Локацією для зніманнь було обрано вулички Парижа.

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