У бікіні та з коктейлем біля басейну: супермодель Сара Сампайо блиснула кубиками преса

Щодня дівчина публікує барвисті фотографії з відпочинку.
Вже тиждень 32-річна модель і екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — перебуває на тропічних островах в Індійському океані і регулярно показує фотозвіт.
На нових знімках модель зображена біля басейну на тлі бунгало. На ній червоне мікробікіні та сонцезахисні окуляри, в руках — коктейль, що за кольором нагадує "Апероль", на її торсі чітко видно кубики преса — заняття у спортзалі пройшли не дарма.
(гортайте фото вправо)
"Навіть із хмарами це місце чудове", — підписала фото Сара, адже на деяких із них над океаном нависають свинцеві хмари. До речі, на відпочинку Сампайо не лише засмагає, а й читає. Вона поділилася, що зараз її захопив роман Маркеса "Кохання під час холери".
Нагадаємо, раніше Сара Сампайо без брів і у шкіряному плащі взяла участь у фотосеті для нового випуску Narcisse Magazine. Локацією для зніманнь було обрано вулички Парижа.
Читайте також:
- У total look від Prada: топмодель Сара Сампайо показала нові фотографії з Мальдів
- У пікантному топі та хутряних туфлях: Сара Сампайо блищала перед камерами фотографів у Парижі
- Показала декольте: Сара Сампайо у мінісукні приїхала на модне шоу
- Вдягла сукню без білизни: Сара Сампайо з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку