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У бікіні та з коктейлем: Сальма Гаєк похизувалася кадром з відпустки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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240
Час на прочитання
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У бікіні та з коктейлем: Сальма Гаєк похизувалася кадром з відпустки

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Гаєк насолоджується відпусткою.

Зірка опублікувала чергове фото у своєму Instagram, на якому позує у купальнику. Цього разу поверх бікіні Сальма накинула парео м'ятно-рожевого кольору. Вона зробила фото з коктейлем в руках на тлі синього моря. У Гаєк розпущене волосся, і вона, примруживши трохи очі, насолоджується теплим сонячним днем.

Акторка останнім часом дуже часто публікує фотографії в купальниках, без сорому позуючи перед камерою в різних ракурсах.

Минулого разу під час відпочинку з чоловіком, Сальма Гаєк мокра і в рожевому купальнику похизувалася сексуальним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
240
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