У бікіні та з патчем на сідницях: Гейлі Бібер поділилася новими фото у Мережі

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

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28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — схоже, знімала рекламу для нової промокампанії якихось косметичних продуктів та показала фото з бекстейджу.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

У рекламі Rhode дівчина знялася сама. Вона позувала в море в бікіні та чорному фетровому капелюсі.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

А на одному зі знімків Гейлі знято з патчем для шкіри навколо очей, який приклеєний до її сідниць.

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Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Зазначимо, кожен новий продукт її бренду Rhode стає хітом — чи то чохол для телефону, чи блиск для губ чи рум’яна. «Я дійсно хотіла створити цілий світ… тому що для мене Rhode — це не просто продукти. Це емоції, це спосіб життя, це цілий всесвіт, який відкритий для всіх і кожного, хто ідентифікує себе з ним (брендом — Прим. ред.) … бачити, як так багато людей тягнуться до нього і стають частиною нашого світу, це так зворушливо і так прекрасно», — поділилася Бібер.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер з’явилася на обкладинці відомого глянцю в сміливому образі — вона була в самій лише смугастій сорочці від Prada і на ній не було ніякої нижньої білизни.

Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images