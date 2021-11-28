У бікіні та з сином на руках: Єва Лонгорія поділилася новим знімком

У бікіні та з сином на руках: Єва Лонгорія поділилася новим знімком

Акторка Єва Лонгорія в День подяки, який у США святкували 25 листопада, поділилася милим знімком зі своїм сином Сантьяго.

Єва запостила пляжний кадр у своєму блогу в Instagram і написала, що "Вдячна за такі моменти". На фото Лонгорія позує у блакитному бікіні у дрібний квітковий принт та у сонцезахисних окулярах, на руках Єва тримає сина Сантьяго, який одягнений у смугастий ромпер.

Влітку акторка часто ділилася фотографіями з відпочинку та показувала, як вони весело із сином проводять час. Немає сумнівів у тому, що Лонгорія насолоджується материнством.

Раніше Єва показувала кадри з Діснейленду, де каталася із сином на атракціонах.

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