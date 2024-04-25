У бікіні та з сумкою Chanel: Клаудія Шиффер показала архівне фото

53-річна німецька супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала у своєму Instagram фото, зроблене на піку її модельної кар'єри.

Клаудія Шиффер та Хелена Крістенсен / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Модель знята зі своєю колегою – датчанкою Геленою Крістенсен. Дівчата позують у ретробікіні з високими плавками. Блондинка Клаудія — у чорному з блискучими паєтками, а брюнетка Хелена — у триколірному з квіткою на ліфі і теж з паєтками. Образи моделей доповнюють сумки та босоніжки на високих підборах. І купальники, і сумки від французького бренду Chanel.

"Наближається сезон бікіні", — написала Шиффер під знімком.

У такому ж вінтажному купальнику Chanel нещодавно засмагала на пляжі зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер.

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показувала свою 19-річну доньку, яка теж стала моделлю.

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