У бікіні та за руку з Мессі: дружина футболіста – Антонелла Рокуццо – похизувалася пляжними кадрами

Футболіст Ліонель Мессі із сім'єю перебрався жити до Маямі. Тепер його дружина Антонелла Рокуццо часто публікуватиме в блогу в Instagram свої пляжні знімки.

Лео Мессі підписав контракт із американським клубом "Інтер" Маямі. Разом із дружиною та трьома синами він побував на вечірці, організованій для нього клубом. А також 35-річна Антонелла вже встигла поділитись кадрами, які зняла на величезному пляжі в Маямі.

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На одному з фото інфлюєнсерка заскочена в кораловому кроптопі та велосипедних шортах. Її волосся зібране у високий хвіст, вона без сонцезахисних окулярів, з якоюсь прикрасою на шиї та браслетом на нозі.

Також Антонелла показала кадри, як разом із зірковим чоловіком ходила пляжем тримаючись за руки. Вона була одягнена у бікіні, а Мессі у короткі шорти.

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Очевидно, що пляжних кадрів сімейства у блогу Рокуццо побільшає. Втім, це не дивує. Подруги чи дружини футболістів зазвичай часто публікують такі фото, показуючи підписникам свій розкішний спосіб життя.

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