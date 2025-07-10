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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
1 хв

У бікіні з анімалістичним принтом: Дуа Ліпа позувала на яхті

Співачка показала фото зі своєї відпустки на море.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

29-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених під час пляжного відпочинку. Де саме відпочивала, зірка не зізналася, але компанію відпочинку їй склали подруги.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою / © Instagram Дуа Ліпи

Співачка позувала на яхті у блискучому бікіні з анімалістичним принтом. Її пляжний образ доповнювали золоті браслети на обох руках та декілька кольє на шиї.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дівчата весело провели час — вони засмагали, стрибали з борту у воду та робили фото.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

А трохи раніше Дуа Ліпа відпочивала в Італії у компанії свого бойфренда і вже нареченого — 34-річного актора Каллума Тернера. З ним співачка почала зустрічатись на початку 2024 року. А вже у грудні 24-го він зробив їй пропозицію на Різдво.

Дуа Липа з нареченим / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Липа з нареченим / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Липа з нареченим / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Липа з нареченим / © Instagram Дуа Ліпи

Співачка позувала на пляжі на лежаку в чорному бікіні в білий горох і чорних сонцезахисних окулярах.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Раніше, нагадаємо, Дуа Липа в розкішному образі позувала на Тижні високої моди в Парижі. Артистка продемонструвала ефектний аутфіт від бренду Schiaparelli. Це була біла сукня максі приталеного силуету, прикрашена клаптями тканини, схожими на пір'я або пелюстки квітів.

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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