У бікіні з гепардовим принтом і в компанії крихітного песика: Демі Мур показала знімки з відпочинку

Демі Мур насолоджується відпочинком на пляжі. Звідти акторка опублікувала цікаві світлини.

На першому фото Демі зображена у бікіні з гепардовим принтом на зав'язках від бренду Melissa Odabash і сонцезахисних окулярах. Вона лежить на дивані на терасі пляжного будинку разом зі своїм домашнім улюбленцем – крихітним чихуахуа Пілафом, який сидів у неї на грудях.

Демі Мур на відпочинку/Instagram Демі Мур

На іншому знімку Мур у чорному топі і джинсових шортах позувала із псом на тлі пляжного будиночку, дошки для серфінгу і пальм.

Демі Мур на відпочинку/Instagram Демі Мур

"Пілаф займає пляж", - підписала акторка фото.

Нагадаємо, Демі Мур відвідала церемонію нагородження Fashion Trust US у Голлівуді. Там вона постала у напівпрозорій зеленій сукні з асиметричним подолом, під якою не було бюстгальтера.

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