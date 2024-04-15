У бікіні з Hello Kitty: модель Жизель Олівейра блиснула фігурою біля басейну

Дівчина здивувала вибором купальника.
30-річна бразильська модель Жизель Олівейра прилітала до Каліфорнії, де 13 квітня розпочався відомий музичний фестиваль Coachella. Пропустити таку подію дівчина не змогла, але спочатку вирішила позасмагати біля басейну.
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Модель продемонструвала струнку фігуру у строкатому купальнику з принтом у вигляді Hello Kitty, що складався з бікіні та міні-спідниці. Пляжний образ доповнювали рожеві сонцезахисні окуляри Dior та великі сережки у вигляді квітки орхідеї.
"Доброго ранку, Палм-Спрінгс", — підписала Жизель фото.
Зазначимо, Жизель Олівейра любить відвідувати такі великі заходи. Наприклад, нещодавно вона веселилася на бразильському карнавалі, куди вдягала щодня відверті вбрання.
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