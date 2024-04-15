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У бікіні з Hello Kitty: модель Жизель Олівейра блиснула фігурою біля басейну

У бікіні з Hello Kitty: модель Жизель Олівейра блиснула фігурою біля басейну

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Дівчина здивувала вибором купальника.

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра прилітала до Каліфорнії, де 13 квітня розпочався відомий музичний фестиваль Coachella. Пропустити таку подію дівчина не змогла, але спочатку вирішила позасмагати біля басейну.

(гортайте фото вправо)

Модель продемонструвала струнку фігуру у строкатому купальнику з принтом у вигляді Hello Kitty, що складався з бікіні та міні-спідниці. Пляжний образ доповнювали рожеві сонцезахисні окуляри Dior та великі сережки у вигляді квітки орхідеї.

© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра

"Доброго ранку, Палм-Спрінгс", — підписала Жизель фото.

Зазначимо, Жизель Олівейра любить відвідувати такі великі заходи. Наприклад, нещодавно вона веселилася на бразильському карнавалі, куди вдягала щодня відверті вбрання.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра
© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра

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