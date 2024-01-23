У бікіні, з книжкою та коктейлем: топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо – провела відпочинок після Різдва у себе на батьківщині, звідки показувала яскраві фотографії. Після цього вона вже побувала на популярному серед селебріті гірськолижному курорті в США – Аспені, але, мабуть, пляж її не відпускає – вона опублікувала у своєму Instagram ще кілька серій знімків із пляжу.

На них Але позує у чорному бікіні, кепці Celine, білій сорочці та сонцезахисних окулярах. На деяких знімках у неї в руках книга та коктейль, а на шиї – кулон із великою перлиною.

Амбросіо у чудовій фізичній формі, яку їй допомагають підтримувати заняття пілатесом.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо позувала на яхті в мініспідниці та з мокрим волоссям. Так вона рекламувала свою лінійку одягу, випущену разом із брендом PatBO.

Алессандро Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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