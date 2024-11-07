У бікіні з квітковим принтом: британська модель похизувалася пишним бюстом і гарною засмагою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку.

Білявка позувала на дивані просто неба на тлі водойми. На ній було чорне бікіні з різнокольоровим квітковим принтом, у якому продемонструвала підтягнуте тіло і пишний спокусливий бюст. А ще Джессіка похизувалася гарною засмагою.

Джессіка Гейл/Instagram

У неї було розпущене волосся, легкий макіяж і французький манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами.

Джессіка Гейл/Instagram

Джессіка Гейл/Instagram

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосесію на пляжі у білому купальнику.

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