У бікіні з лимонами: британська модель похизувалася стрункою фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новими світлинами з відпочинку.

Цього разу красуня релаксувала на шезлонгу у білому бікіні із принтом лимонів і на зав'язках.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла спокусливо позувала перед дзеркалом, демонструючи струнку і сексуальну фігуру.

Арабелла Чі/Instagram

У неї було розпущене волосся, легкий макіяж і золоті прикраси.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала спокусливий лук, у якому вона сходила на вечірку. Вона була одягнена у напівпрозору блискучу екстремально коротку сукню, яка ледве прикривала її п'яту точку.

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