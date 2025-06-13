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- Шоу-бізнес
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У бікіні з мереживом: британська модель у романтичному образі позувала на Міконосі
Джессіка Гейл у новому купальнику влаштувала імпровізований фотосет у Греції.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поїхала на відпочинок до грецького острова Міконос. Там красуня вже встигла відзняти гарний пікантний фотоконтент і поділитися ним в Instagram.
Перед об’єктивом фотокамери Джессіка постала у світло-блакитному бікіні з білим мереживом і на зав’язках. Білявка похизувалася стрункою фігурою і красивою засмагою.
У Гейл було укладання з мокрим ефектом, макіяж із довгими віями і рожевим блиском на губах. На зап’ястях у неї були браслети.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на столі у стильному купальнику з психоделічним принтом пастельних відтінків.