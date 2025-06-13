У бікіні з мереживом: британська модель у романтичному образі позувала на Міконосі

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поїхала на відпочинок до грецького острова Міконос. Там красуня вже встигла відзняти гарний пікантний фотоконтент і поділитися ним в Instagram.

Джессіка Гейл

Перед об’єктивом фотокамери Джессіка постала у світло-блакитному бікіні з білим мереживом і на зав’язках. Білявка похизувалася стрункою фігурою і красивою засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Гейл було укладання з мокрим ефектом, макіяж із довгими віями і рожевим блиском на губах. На зап’ястях у неї були браслети.

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Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на столі у стильному купальнику з психоделічним принтом пастельних відтінків.