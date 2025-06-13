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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У бікіні з мереживом: британська модель у романтичному образі позувала на Міконосі

Джессіка Гейл у новому купальнику влаштувала імпровізований фотосет у Греції.  

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поїхала на відпочинок до грецького острова Міконос. Там красуня вже встигла відзняти гарний пікантний фотоконтент і поділитися ним в Instagram.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Перед об’єктивом фотокамери Джессіка постала у світло-блакитному бікіні з білим мереживом і на зав’язках. Білявка похизувалася стрункою фігурою і красивою засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Гейл було укладання з мокрим ефектом, макіяж із довгими віями і рожевим блиском на губах. На зап’ястях у неї були браслети.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на столі у стильному купальнику з психоделічним принтом пастельних відтінків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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