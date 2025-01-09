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У бікіні з паєтками: сестра Кейт Мосс — Лотті — відпочиває на пляжі в Мексиці

У бікіні з паєтками: сестра Кейт Мосс — Лотті — відпочиває на пляжі в Мексиці

instagram.com/lottiemossxo

Дівчина опублікувала пляжні фотографії з мексиканського курорту.

26-річна англійська модель і молодша зведена сестра супермоделі Кейт Мосс — Лотті — полетіла на зимові канікули на популярний курорт і "інстаграмне" місце Мексики — Тулум. Звідти дівчина вже встигла показати перші знімки.

Лотті позувала на пляжі біля пальми. Одягнена вона була в триколірне бікіні, розшите паєтками. Купальник ефектно підкреслив пишні форми моделі.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo
instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

"У думках я завжди тут", — підписала знімки дівчина.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo
instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

Лотті розпочала кар'єру моделі в підлітковому віці, підписавши контракт з модельним агентством Storm Management, яке раніше відкрило світові її старшу сестру. Її дебют відбувся 2011 року, коли їй було 13 років – вона з'явилася у фотосесії для весільного журналу. Дівчина з самого початку хотіла виділитися та побудувати власну кар'єру, не перебуваючи у тіні своєї сестри.

Раніше, нагадаємо, Лотті Мосс блиснула татуюванням на руках. Вона відвідала прем'єру музичної новинки від американського репера Lil Tjay, яка відбулася у Лондоні. Модель прийшла на захід у чорній шкіряній максісукні по фігурі та без рукавів, яку вона скомбінувала з чорними гостроносими замшевими туфлями.

Лотті Мосс / © Getty Images
Лотті Мосс / Фото: Getty Images

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