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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У бікіні з пітоновим принтом і босоніжках на шпильках: зірка реаліті похизувалася гарною фігурою

Єва Гейл опублікувала у соцмережі нові світлини, на яких позувала у пікантному пляжному аутфіті на тлі моря.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл потішила підписників в Instagram новими знімками з відпочинку.

Перед камерою красуня постала у коричневому бікіні з пітоновим принтом. Ліф-бандо мав декольте, шнурок-галтер і був прикрашений декоративними каменями і тонкими шнурками, які обвивали талію. Його модель поєднала з високими плавками-шортами, декорованими золотистими деталями на стегнах.

Єва Гейл

Єва Гейл

Пляжний лук Гейл доповнила бежевими босоніжками на високих шпильках і платформах. Також на ній були золотисті браслети та ніжний анклет із символом нескінченності.

Своє довге біляве волосся Єва розпустила і зробила макіяж із пишними віями, чіткими стрілками та помадою нюдового відтінку.

Єва Гейл

Єва Гейл

Модель ефектно позувала на білому дивані, а також на кам’яному парапеті з мальовничим краєвидом на море. Вбрання чудово підкреслило її пишні форми та засмаглу шкіру.

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