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У бікіні з принтом "собачий зуб": дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка похизувалася пружними сідницями

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У бікіні з принтом "собачий зуб": дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка похизувалася пружними сідницями

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Даша Хлистун показала пікантний знімок.

Дружина головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка - модель Даша Хлистун потішила фоловерів в Instagram Stories гарячим фото.

Дівчина постала на знімку у стильному бікіні – рожевому з принтом "собачий зуб". Позувала Даша спиною до камери, купаючись під душем просто неба. Хлистун похизувалася у пружними сідницями і стрункими ногами.

Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

"Яка зараз там пісня на TikTok "Не дякуйте…"", - написала на світлині дівчина.

Нагадаємо, Хлистун через рік після пологів у розкішній сукні продефілювала на показі Zuhair Murad.

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