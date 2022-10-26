У бікіні з принтом тай-дай: бразильсько-американська акторка похизувалася сексуальними формами на пляжі

Бразильсько-американська акторка і модель Клавдія Альєнде потрапила в об'єктиви папараці на пляжі у Лос-Анджелесі. Дівчина приймала сонячні ванни, купалася в океані і хизувалася своєю сексуальною фігурою, яка схожа на фігуру Кім Кардашян.

На Клавдії було біло-блакитне бікіні на зав'язках з принтом тай-дай. Погляди чоловіків на узбережжі точно були прикуті до такої красуні.

Клавдія Альєнде / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кардашян продемонструвала спокусливі форми в обтислому комбінезоні з оголеною спиною.

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