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У бікіні з принтом тай-дай: бразильсько-американська акторка похизувалася сексуальними формами на пляжі

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У бікіні з принтом тай-дай: бразильсько-американська акторка похизувалася сексуальними формами на пляжі

Клавдія Альєнде / Фото: Getty Images

Фігура Клавдії Альєнде дуже схожа на фігуру зірки реаліті Кім Кардашян.

Бразильсько-американська акторка і модель Клавдія Альєнде потрапила в об'єктиви папараці на пляжі у Лос-Анджелесі. Дівчина приймала сонячні ванни, купалася в океані і хизувалася своєю сексуальною фігурою, яка схожа на фігуру Кім Кардашян.

На Клавдії було біло-блакитне бікіні на зав'язках з принтом тай-дай. Погляди чоловіків на узбережжі точно були прикуті до такої красуні.

Клавдія Альєнде / © Getty Images
Клавдія Альєнде / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кардашян продемонструвала спокусливі форми в обтислому комбінезоні з оголеною спиною.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
361
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