У бікіні з принтом тай-дай: пишнотіла Lizzo продемонструвала велику п'яту точку

34-річна американська репвиконавиця показала нові світлини з відпочинку.
Епатажна Lizzo виклала в Instagram чергову порцію знімків зі своєї відпустки біля океану. Вона продовжує нести в цей світ любов до бодіпозитиву.
Артистка одягла блакитно-біле бікіні з принтом тай-дай і пофотографувалася на пляжі. Позувала вона і навкарачки.
Lizzo не втратила можливості показати фоловерам свої великі сідниці, якими обожнює трусити на камеру.
"Посеред океану", - підписала вона фото.
Пляжний лук красуня доповнила африканськими кісками, масивними окулярами, золотим браслетом і довгим гострим манікюром.
Раніше репвиконавиця похизувалася сідницями у рожевому бікіні і колготах в сітку.
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