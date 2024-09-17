У бікіні з принтом вогню: Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою на відпочинку

Модель потішила фоловерів знімками з Туреччини.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поїхала відпочивати до турецького міста Бодрум. Звідти красуня вже встигла поділитися пікантним світлинами в Instagram.
Модель була одягнена у біле бікіні із принтом вогню. Вона спокусливо позувала біля стіни, демонструючи струнку і спокусливу фігуру.
У Чі було розпущене волосся, у вухах були лаконічні золоті сережки, на шиї – золоті ланцюжки з підвіскою, а на зап'ясті – браслети.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фото з Ібіци, на яких вона постала у сукні-сітці і без білизни.
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