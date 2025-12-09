У бікіні з принтом пейслі: 60-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Цього разу акторка сфотографувалася у білому бікіні з ніжним бірюзово-блакитним принтом пейслі із зав’язками.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і пікантне декольте. У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж із рожевими рум’янами і підкресленими чорним олівцем очима.

