Шоу-бізнес
214
1 хв

У бікіні з принтом пейслі: 60-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою

Британська акторка не втомлюється демонструвати своє підтягнуте тіло у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Цього разу акторка сфотографувалася у білому бікіні з ніжним бірюзово-блакитним принтом пейслі із зав’язками.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і пікантне декольте. У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж із рожевими рум’янами і підкресленими чорним олівцем очима.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні покаталась на яхті.

