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- Шоу-бізнес
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У бікіні з принтом пейслі: Лотті Мосс показала пікантні фото з поїздки до Сен-Тропе
27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс у стильному купальнику похизувалася стрункою фігурою на відпочинку у Франції.
Лотті Мосс опублікувала в Instagram пікантні світлини з поїздки до Сен-Тропе, де вона повеселилася на повну зі своїми друзями.
Дівчина позувала перед фотокамерою у бікіні з принтом пейслі і парео в тон, яке зав’язала на стегах. Модель похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим декольте.
Свій пляжний лук Мосс доповнила золотими ланцюжками на шиї і великими золотими сережками-кільцями у вухах. Взута вона була у серебристі мюлі на невисоких шпильках.
«Життя — це вечірка», — підписала знімки Лотті.
Нагадаємо, Лотті Мосс приміряла молочний корсет від українського бренду.