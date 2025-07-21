У бікіні з принтом пейслі: Лотті Мосс показала пікантні фото з поїздки до Сен-Тропе

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Реклама

Лотті Мосс опублікувала в Instagram пікантні світлини з поїздки до Сен-Тропе, де вона повеселилася на повну зі своїми друзями.

Дівчина позувала перед фотокамерою у бікіні з принтом пейслі і парео в тон, яке зав’язала на стегах. Модель похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим декольте.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Свій пляжний лук Мосс доповнила золотими ланцюжками на шиї і великими золотими сережками-кільцями у вухах. Взута вона була у серебристі мюлі на невисоких шпильках.

Реклама

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

«Життя — це вечірка», — підписала знімки Лотті.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Нагадаємо, Лотті Мосс приміряла молочний корсет від українського бренду.

Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © East News Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images