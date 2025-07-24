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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

У бікіні з принтом "зебра": австралійська фотомодель похизувалася підтягнутим тілом

Емілі Фельд мала стрункий вигляд у купальнику з анімалістичним принтом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емілі Фельд

Емілі Фельд

Австралійська фотомодель і зірка соцмереж — Емілі Фельд — опублікувала в Instagram порцію пікантних знімків, зроблених під час відпочинку.

Емілі Фельд

Емілі Фельд

Красуня позувала перед фотокамерою у стильному бікіні з принтом «зебра», яке підкреслило її струнку фігуру.

Емілі Фельд

Емілі Фельд

У моделі було розпущене волосся, на обличчі був відсутній макіяж, а вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями. Спрагу Емілі втамовувала водою із зеленого кокоса.

Емілі Фельд

Емілі Фельд

Нагадаємо, Сальма Гаєк у білому бікіні спокусливо станцювала на камеру.

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