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- Шоу-бізнес
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У бікіні з принтом "зебра": австралійська фотомодель похизувалася підтягнутим тілом
Емілі Фельд мала стрункий вигляд у купальнику з анімалістичним принтом.
Австралійська фотомодель і зірка соцмереж — Емілі Фельд — опублікувала в Instagram порцію пікантних знімків, зроблених під час відпочинку.
Красуня позувала перед фотокамерою у стильному бікіні з принтом «зебра», яке підкреслило її струнку фігуру.
У моделі було розпущене волосся, на обличчі був відсутній макіяж, а вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями. Спрагу Емілі втамовувала водою із зеленого кокоса.
Нагадаємо, Сальма Гаєк у білому бікіні спокусливо станцювала на камеру.