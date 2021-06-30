У бікіні з рюшами та золотим ланцюжком: фіналістка шоу "Холостяк-10" релаксувала у басейні

Дана Оханська у яскравому купальнику позувала у басейні і пила ігристе.
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська показала нові фото з відпочинку в Одесі, куди вона їздила разом зі своєю старшою сестрою Єлизаветою.
Дівчина влаштувала собі невеликий фотосет у басейні. Оханська мала гламурний вигляд у бікіні кольору індиго з рюшами та золотим ланцюжком на зав'язках.
На обличчя вона одягла окуляри, а вуха прикрасила сережками у вигляді білих квітів. Поряд стояв келих з ігристим.
"Я не хочу, щоб наполовину. Хочу, щоб до краю, до кінця… Ох. Дана. P.S. Хай тиждень попереду буде прекрасним", - написала під світлинами Дана.
Раніше Оханська показала світлину зі своєю сестрою,з якою вони схожі, наче дві краплі води.
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