У бікіні з рюшами та золотим ланцюжком: фіналістка шоу "Холостяк-10" релаксувала у басейні

Дана Оханська у яскравому купальнику позувала у басейні і пила ігристе.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська показала нові фото з відпочинку в Одесі, куди вона їздила разом зі своєю старшою сестрою Єлизаветою.

Дівчина влаштувала собі невеликий фотосет у басейні. Оханська мала гламурний вигляд у бікіні кольору індиго з рюшами та золотим ланцюжком на зав'язках.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

На обличчя вона одягла окуляри, а вуха прикрасила сережками у вигляді білих квітів. Поряд стояв келих з ігристим.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

"Я не хочу, щоб наполовину. Хочу, щоб до краю, до кінця… Ох. Дана. P.S. Хай тиждень попереду буде прекрасним", - написала під світлинами Дана.

Раніше Оханська показала світлину зі своєю сестрою,з якою вони схожі, наче дві краплі води.

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Образи фіналістки шоу "Холостяк-10" Дани Оханської (26 фото)

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