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У бікіні з сердечками: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою

У бікіні з сердечками: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
906
Час на прочитання
1 хв
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У бікіні з сердечками: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі приміряла новий купальник.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча - Глоя Феррі - опублікувала в Instagram нові пікантні знімки.

На них жінка постала у світло-рожевому бікіні з рожевими сердечками. Купальник чудово сидів на її сексуальних формах.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона також похизувалася татуюваннями на тілі і пласким животом.

Ідеально рівне укладання і насичений макіяж завершили спокусливий лук Феррі.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя продемонструвала сексуальну фігуру у чорному костюмі у сітку, який складався з кроптопу з довгими рукавами і лосин.

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Дата публікації
Перегляди
906
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