У бікіні з сердечками: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча - Глоя Феррі - опублікувала в Instagram нові пікантні знімки.

На них жінка постала у світло-рожевому бікіні з рожевими сердечками. Купальник чудово сидів на її сексуальних формах.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона також похизувалася татуюваннями на тілі і пласким животом.

Ідеально рівне укладання і насичений макіяж завершили спокусливий лук Феррі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя продемонструвала сексуальну фігуру у чорному костюмі у сітку, який складався з кроптопу з довгими рукавами і лосин.

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