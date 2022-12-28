У бікіні з сердечками: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою

Глоя Феррі приміряла новий купальник.
Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча - Глоя Феррі - опублікувала в Instagram нові пікантні знімки.
На них жінка постала у світло-рожевому бікіні з рожевими сердечками. Купальник чудово сидів на її сексуальних формах.
Вона також похизувалася татуюваннями на тілі і пласким животом.
Ідеально рівне укладання і насичений макіяж завершили спокусливий лук Феррі.
Нагадаємо, раніше Глоя продемонструвала сексуальну фігуру у чорному костюмі у сітку, який складався з кроптопу з довгими рукавами і лосин.
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