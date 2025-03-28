ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

У бікіні з вишнями: бразильська акторка похизувалася стрункою фігурою і накачаним пресом

Белла Кампос поділилася з підписниками світлиною зі своєї відпустки.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Белла Кампос

Белла Кампос

Бразильська акторка Белла Кампос опублікувала в Instagram знімок із відпочинку, на якому вона із задоволеним виразом обличчя купається під душем просто неба.

Зірка позувала перед фотокамерою у стильному чорному купальнику з червоною облямівкою, принтом вишень і зав'язками. Белла продемонструвала струнку фігуру і накачаний прес. Волосся її було заплетене в афрокоси, а на шиї була нитка з намистинами.

 

Белла Кампос

Белла Кампос

Нагадаємо, Белла Кампос прийшла на вечірку з нагоди прем'єри опери "Vale Tudo" у Ріо-де-Жанейро у "голій" сукні від бренду Grace Ling, під якою на ній не було білизни.

 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie