У бікіні з вишнями: бразильська акторка похизувалася стрункою фігурою і накачаним пресом

Белла Кампос

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Бразильська акторка Белла Кампос опублікувала в Instagram знімок із відпочинку, на якому вона із задоволеним виразом обличчя купається під душем просто неба.

Зірка позувала перед фотокамерою у стильному чорному купальнику з червоною облямівкою, принтом вишень і зав'язками. Белла продемонструвала струнку фігуру і накачаний прес. Волосся її було заплетене в афрокоси, а на шиї була нитка з намистинами.

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Белла Кампос

Нагадаємо, Белла Кампос прийшла на вечірку з нагоди прем'єри опери "Vale Tudo" у Ріо-де-Жанейро у "голій" сукні від бренду Grace Ling, під якою на ній не було білизни.