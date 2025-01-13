У білих джинсах і чорному пальті: Кеті Голмс прогулялася Нью-Йорком

46-річна Кеті часто потрапляє під приціл фотографів, переміщаючись містом. Вона завжди привітна і усміхається, мабуть, зовсім не проти, щоб її фотографували, а знімки з'являлися у свіжій пресі.

Цього разу Голмс прямувала на виставу "Наше містечко" у Нью-Йорку. Знаменитість була одягнена в оливковий светр, молочно-білі широкі джинси і довге чорне пальто і взута була в білі кеди.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

На голові Кеті була темно-сіра шапка-біні, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри, які вона носить, мабуть для того, щоб спалахи від фотокамер не зліпили їй очі. Волосся акторки було розпущене, а на губи вона нанесла трохи блиску. Кеті несла кілька наповнених речами пакетів та чорну сумку у руці.

Раніше, нагадаємо, зірку заскочили у чорній дублянці та сірій шапці, коли вона також прогулювалася Нью-Йорком.

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