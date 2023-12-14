У білих колготках та мінісукні: дочка Уми Турман з'явилася на презентації фільму

Дочка голлівудської зірки Уми Турман – 25-річна акторка Мая Гоук – відвідала презентацію фільму "Маестро", який зняв Бредлі Купер для Netflix. Прем'єра запланована на 20 грудня, а до того його показали зірковим гостям. Фотоколл відбувся у Лос-Анджелесі.

До фотографів Мая вийшла у мінісукні від Модного дому Prada, амбасадоркою якого є.

Вбрання не мало бретельок, було виконано з коричневого шовку і мало кринолінову основу. Також сукню прикрашала імітація бюстьє на ліфі із білої тканини.

Мая Гоук / Фото: Associated Press

Доповнила дівчина образ білими колготками та сатиновими туфлями на високих підборах.

Також Мая доповнила лук об'ємною зачіскою і яскравим макіяжом з червоною помадою на губах.

Мая Гоук / Фото: Associated Press

На сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків цієї події і одне з фото було досить зухвалим, оскільки вона підняла спідницю та продемонструвала криноліновий каркас сукні.

Читайте також: