У білих колготках та мінісукні: дочка Уми Турман з'явилася на презентації фільму

Молода акторка вибрала образ від відомого бренду.
Дочка голлівудської зірки Уми Турман – 25-річна акторка Мая Гоук – відвідала презентацію фільму "Маестро", який зняв Бредлі Купер для Netflix. Прем'єра запланована на 20 грудня, а до того його показали зірковим гостям. Фотоколл відбувся у Лос-Анджелесі.
До фотографів Мая вийшла у мінісукні від Модного дому Prada, амбасадоркою якого є.
Вбрання не мало бретельок, було виконано з коричневого шовку і мало кринолінову основу. Також сукню прикрашала імітація бюстьє на ліфі із білої тканини.
Доповнила дівчина образ білими колготками та сатиновими туфлями на високих підборах.
Також Мая доповнила лук об'ємною зачіскою і яскравим макіяжом з червоною помадою на губах.
На сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків цієї події і одне з фото було досить зухвалим, оскільки вона підняла спідницю та продемонструвала криноліновий каркас сукні.
Читайте також:
- Тканина підвела: Ума Турман вийшла на червону доріжку в м'ятій сукні та в компанії сина
- Стильні і дуже схожі: Ума Турман вийшла у світ з молодшою дочкою
- У блискучій вечірній сукні і в компанії князя Монако: Ума Турман на вечірці в Беверлі-Гіллз