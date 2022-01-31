У білих плавках: Настя Каменських похизувалася пружними сідницями

NK поділилася архівним знімком із відпустки.

Настя Каменських опублікувала в Instagram архівне фото з відпочинку. На ньому зірка постала у сірій сорочці зі стразами на клапанах кишень, яку зав'язала на талії, та у білих плавках. Співачка продемонструвала свої пружні сідниці.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Кучеряве волосся вона розпустила і була без макіяжу на обличчі.

У підписі до знімку Каменських написала, як їй складно зібратися з думками та написати план своїх нових цілей та бажань на рік.

"Кожен січень для мене — це нові плани, нові думки, нові цілі та нові бажання. Тільки цього року я якась втратинка. Місяць уже минув, а я все ніяк не зберу себе до купи, чи Меркурій з Венерою знову пустують, чи погода впливає, чи варто розслабитися і дати собі час!?" — написала під фото артистка.

Ще NK виклала цікаве відео, на якому вона у білому купальнику із чорним принтом кумедно танцює.

Раніше Каменських похизувалася п'ятою точкою у шоколадно-бежевому купальнику з "хижим" принтом та чорною сукнею-сіткою зверху.

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