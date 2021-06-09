У білих шортах і з сумкою Prada: Настя Каменських похизувалася літнім луком

Співачка показала свій новий аутфіт.

34-річна Настя Каменських вийшла на прогулянку в зручному луці. Вона одягла зелену футболку з білим принтом, білі шорти та білі кеди. Наряд підкреслив стрункі і засмаглі ноги зірки. Свій літній образ співачка доповнила сумкою Prada, годинником і срібним браслетом.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Волосся Каменських були розпущене, а на її обличчі практично не було макіяжу.

"Емоції", — лаконічно підписала знімки співачка.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показувала в Instagram знімок, на якому вона постала в сексуальному образі total black. На артистці був прозорий топ, поверх якого вона вдягла прозору портупею із золотою металевою фурнітурою.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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