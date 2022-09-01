У білих стрингах і з крилами: Демі Роуз похизувалася пишними сідницями

Модель пділилася з підписниками пікантною фотосесією біля басейну.
Демі Роуз знялася у новій пікантній фотосесії і показала її фоловерам в Instagram.
Позувала модель біля басейну, зручно вмостившись на білому рушнику із невеликим пікніком.
Демі постала у звабливо-ніжному образі. На ній була біла білизна і білі крила на спині.
Дівчина заплела косу, прикрасивши її рожевими квітами і наділа на голову білий віночок.
У стрингах Демі великим планом продемонструвала на камеру свою пишну п'яту точку, яку, до речі, теж прикрасила рожевою трояндою.
Нагадаємо, раніше Роуз похизувалася сексуальним луком у прозорій сукні із каміння.
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