У білих стрингах і з крилами: Демі Роуз похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз знялася у новій пікантній фотосесії і показала її фоловерам в Instagram.

Позувала модель біля басейну, зручно вмостившись на білому рушнику із невеликим пікніком.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі постала у звабливо-ніжному образі. На ній була біла білизна і білі крила на спині.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Дівчина заплела косу, прикрасивши її рожевими квітами і наділа на голову білий віночок.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У стрингах Демі великим планом продемонструвала на камеру свою пишну п'яту точку, яку, до речі, теж прикрасила рожевою трояндою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Роуз похизувалася сексуальним луком у прозорій сукні із каміння.

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