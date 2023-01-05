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У білих сукнях на вечірці: Наомі Кемпбелл показала знімки з підрослою донькою

У білих сукнях на вечірці: Наомі Кемпбелл показала знімки з підрослою донькою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
1 хв
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У білих сукнях на вечірці: Наомі Кемпбелл показала знімки з підрослою донькою

Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл

52-річна модель виклала фото із новорічної вечірки.

Наомі Кемпбелл опублікувала в Instagram світлини зі своєю 19-місячною донькою, ім'я якої вона тримає у таємниці. До речі, модель також не розкриває, хто є біологічним батьком дівчинки.

Знімки зі спини були зроблені під час святкування Нового року. Наомі тримала доньку на руках. Обличчя дитини зіркова мама також не показує.

Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл / ©
Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл / ©
Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл

Для новорічної вечірки Кемпбелл обрала розкішну білу сукню максі із накидкою від бренду Alexander McQueen. На дівчинці була біла мереживна суконька.

Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл / ©
Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл

Наомі виклала ще одне фото з донькою. Вони гуляли пляжем і кидали камінчики у море.

Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл / ©
Наомі Кемпбелл/Instagram Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Кемпбелл у бірюзовій сукні сяяла на червоній доріжці галаконцерту Міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Джидді.

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Дата публікації
Перегляди
920
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