У білих сукнях на вечірці: Наомі Кемпбелл показала знімки з підрослою донькою

52-річна модель виклала фото із новорічної вечірки.
Наомі Кемпбелл опублікувала в Instagram світлини зі своєю 19-місячною донькою, ім'я якої вона тримає у таємниці. До речі, модель також не розкриває, хто є біологічним батьком дівчинки.
Знімки зі спини були зроблені під час святкування Нового року. Наомі тримала доньку на руках. Обличчя дитини зіркова мама також не показує.
Для новорічної вечірки Кемпбелл обрала розкішну білу сукню максі із накидкою від бренду Alexander McQueen. На дівчинці була біла мереживна суконька.
Наомі виклала ще одне фото з донькою. Вони гуляли пляжем і кидали камінчики у море.
Нагадаємо, Кемпбелл у бірюзовій сукні сяяла на червоній доріжці галаконцерту Міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Джидді.
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