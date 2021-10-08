У білих трусах: Надя Дорофєєва показала пікантне фото зі спальні

Співачка опублікувала у соцмережі пікантну світлину.

Надя Дорофєєва вирішила потішити фоловерів пікантним знімком зі своєї спальні.

В Instagram вона виклала фото, на якому позувала, спершись ліктями об ліжко. Одягнена вона у біло-чорну кофту від Puma, зав'язану під грудьми, і білі труси. Співачка млосно дивиться вниз.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Мені важко розлучатися з речами, хоча можу деякі не надягати по 5 років! Нещодавно задумалась, що не потрібно боятися прощатися з одягом, який не носиш: віддавати іншим людям, обмінюватися з подругами... взагалі круто раз в сезон розбирати свій гардероб", — підписала артистка знімок.

Раніше Дорофєєва похизувалася стильним осіннім луком — трендовим трикотажним салатовим костюмом. Вбрання складалося з кардигану з ґудзиками і мінішортів. Шорти ідеально підкреслили її стрункі ноги.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

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