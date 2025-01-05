У білих туфлях поверх чорних шкарпеток: Кеті Голмс у кумедному луку приїхала до театру

Кеті Голмс зазнымкували у повсякденному аутфіті, коли зірка прямувала на виставу "Наше містечко". Вона була одягнена у бежевий в'язаний светр із високою горловиною, широкі блакитні джинси та чорне довге пальто. Взута акторка була в білі шкіряні туфлі із застібками, які взула на чорні шкарпетки.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

На плечі Кеті була чорна сумка, а в руці вона тримала шоппер і дві склянки з напоями. Волосся Голмс було недбало розпущене, а на обличчі були великі чорні окуляри від сонця.

А кілька днів тому Кеті Голмс сфотографували папараці дорогою на роботу, акторка ходила на репетицію до театру на Бродвеї, де зараз грає в одній із постановок.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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