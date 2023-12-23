У білих вбраннях і з гарним макіяжем: Оля Полякова із донькою презентували різдвяну пісню

Зіркові мама і донька у ніжних аутфітах знялися у зимовому кліпі.
Оля Полякова разом зі своєю старшою донькою Марією презентувала спільну чуттєву пісню "Різдвяна". Разом із ними співає і авторка цієї композиції – Ольга Бажана (вона також є авторкою таких хітів Полякової, як "Королева ночі" і "Дякую").
У пісні вони поділилися своїми різдвяними бажаннями: щоб був мир на землі, щоб добро перемогло і люди були щасливі.
Зіркові красуні випустили також зимовий кліп до треку, у якому постали у ніжних образах і з красивим макіяжем.
Полякова з'явилася у святковій відеолистівці у білосніжному костюмі з плісуванням і вирізами на талії. Зверху вона одягла стильне в'язане пальто зі стьобаними кишенями.
На Марії було схоже біле вбрання з плісуванням і пір'ям на манжетах, а також бежеве оксамитове пальто. Зачіску вона прикрасила великим білим бантом.
Ольга Бажана обрала білу сукню, твідовий жакет із декором і вкорочений кожушок із поясом та хутряними об'ємними рукавами.
Нагадаємо, доньки Олі Полякової у стильних луках відвідали зіркову прем'єру фантастичного шоу "Королі магії рятують Новий рік" у Києві.
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