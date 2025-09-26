- Дата публікації
У білій асиметричній сукні: Дар’я Трегубова продемонструвала ефектний аутфіт на Одеському кінофестивалі
Акторка і ведуча мала красивий вигляд у білому вбранні.
Дар’я Трегубова взяла участь у церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві. Вона була ведучою заходу.
Цього вечора акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була біла асиметрична сукня, прикрашена стразами. Вбрання оголювало одну ногу, мало відкриті плечі і гарне декольте.
Лук Дар’я доповнила білими босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і красивим комплектом прикрас із крилами.
Нагадаємо, ведучою церемонії відкриття кінофестивалю також була Людмила Барбір, яка сяяла в образі lady in red.