У білій асиметричній сукні: Дар’я Трегубова продемонструвала ефектний аутфіт на Одеському кінофестивалі

Дар’я Трегубова

Реклама

Дар’я Трегубова взяла участь у церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві. Вона була ведучою заходу.

Дар’я Трегубова

Цього вечора акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була біла асиметрична сукня, прикрашена стразами. Вбрання оголювало одну ногу, мало відкриті плечі і гарне декольте.

Дар’я Трегубова

Лук Дар’я доповнила білими босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і красивим комплектом прикрас із крилами.

Реклама

Дар’я Трегубова

Нагадаємо, ведучою церемонії відкриття кінофестивалю також була Людмила Барбір, яка сяяла в образі lady in red.