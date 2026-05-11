У білій ажурній і чорній елегантній: Катерина Кухар продемонструвала два ефектні образи в сукнях

Катерина Кухар

Катерина Кухар знялася в гарній фотосесії, у якій продемонструвала одразу два ефектні образи.

Прима-балерина постала в романтичній білій ажурній сукні з високою горловиною, довгими рукавами та акцентним поясом. У неї була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж.

Інший лук був у чорній елегантній сукні максі з американською проймою і блискучим оздобленням на вирізі. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Катерини.

До слова, 27 травня у Національній опері України відбудеться прем’єра сучасного балету «Малевич. Супрематичний рух» і ІІ дія балетного хіта «Жізель» у виконанні випускників Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким керує Катерина Кухар. Завершиться святковий вечір коротким галаконцертом, на якому продемонструють яскраві балетні па-де-де.

