У білій блузці та спідниці з паєтками: гарна Єва Лонгорія на світському заході в Каннах

Єва Лонгорія сходила на ще один світський захід під час Каннського кінофестивалю.

Акторка відвідала галаконцерт Breaking Through The Lens Transcending Borders у лаунджі Campari Каннського Палацу фестивалів у Каннах.

Цього разу Єва з'явилася на публіці у прозорій білій блузці та максіспідниці відтінку металік, розшитій паєтками та доповнила образ сатиновими білими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Лонгорія зібрала у високий пучок, зробила гарний макіяж очей з пишними віями, підкреслила губи блиском, одягла сережки-висячки та кольє на шию. Також на зап'ясті у Єви був широкий діамантовий браслет і кілька каблучок виблискувало на пальцях.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Також Єва сяяла на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю, вона приїжджала на прем'єру фільму "Емілія Перес", де з'явилася в небесно-блакитній сукні ліф якої був на тонких бретельках і розшитий стразами, камені були пришиті і на спідницю, які струменіли вздовж оголеного стегна акторки.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А вдень папараці заскочили Лонгорію біля готелю, вона дефілювала перед ними в жовтій сукні-міді та босоніжках на підборах.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Читайте також: