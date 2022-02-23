У білій футболці і косусі: Олег Винник поділився новою світлиною

Артист виклав нове фото і підтримав підписників.

Олег Винник опублікував в Instagram свою нову світлину, на якій він постав у стильному образі. Артист зазнімкований у білій футболці і чорній косусі. Його обличчя прикрашає щетина, яка додає його образу брутальності. Він задумливо дивиться вбік.

Олег Винник

У підписі Винник підтримав підписників у нинішній ситуації.

"Україна - миролюбива країна! Ми на своїй землі. І з нами Бог! Боже, люд благослови…", - написав Олег.

Раніше артист у стильному луку на музичній премії "Українська пісня року" у палаці "Україна" презентував нову пісню.

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