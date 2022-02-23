У білій футболці і косусі: Олег Винник поділився новою світлиною

Артист виклав нове фото і підтримав підписників.
Олег Винник опублікував в Instagram свою нову світлину, на якій він постав у стильному образі. Артист зазнімкований у білій футболці і чорній косусі. Його обличчя прикрашає щетина, яка додає його образу брутальності. Він задумливо дивиться вбік.
У підписі Винник підтримав підписників у нинішній ситуації.
"Україна - миролюбива країна! Ми на своїй землі. І з нами Бог! Боже, люд благослови…", - написав Олег.
Раніше артист у стильному луку на музичній премії "Українська пісня року" у палаці "Україна" презентував нову пісню.
Читайте також: