У білій квітковій сукні і парних браслетах: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у романтичному образі відвідала фешншоу

26-річна Каміла Морроне зачарувала гарним виглядом на Тижні моди у Парижі.
Каміла Морроне стала гостею показу кутюрної колекції Chanel сезону осінь/зима 2024/25, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Дівчина продемонструвала романтичний образ у довгій білій мереживній сукні з квітковим мотивом і довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило її струнку і сексуальну фігуру.
На талії у Каміли був золотий ланцюжок із монетками із зірками, а на руках – парні масивні золоті браслети з квітковим орнаментом. На плечі у моделі висіла біла сумка на ланцюжку.
Ідеальним доповненням до її луку було укладання з локонами, ніжний макіяж, великі золоті сережки з логотипом французького Модного дому та чорні замшеві босоніжки на шпильках.
Нагадаємо, Каміла Морроне сяяла на світській церемонії у довгій білій сукні Chanel на тонких бретельках і з чорним бантом під грудьми та довгим подолом з торочкою.
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