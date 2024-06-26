У білій квітковій сукні і парних браслетах: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у романтичному образі відвідала фешншоу

Каміла Морроне стала гостею показу кутюрної колекції Chanel сезону осінь/зима 2024/25, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Дівчина продемонструвала романтичний образ у довгій білій мереживній сукні з квітковим мотивом і довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило її струнку і сексуальну фігуру.

Каміла Морроне / Фото: Getty Images

На талії у Каміли був золотий ланцюжок із монетками із зірками, а на руках – парні масивні золоті браслети з квітковим орнаментом. На плечі у моделі висіла біла сумка на ланцюжку.

Ідеальним доповненням до її луку було укладання з локонами, ніжний макіяж, великі золоті сережки з логотипом французького Модного дому та чорні замшеві босоніжки на шпильках.

Нагадаємо, Каміла Морроне сяяла на світській церемонії у довгій білій сукні Chanel на тонких бретельках і з чорним бантом під грудьми та довгим подолом з торочкою.

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