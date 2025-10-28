У білій квітковій сукні і з рожевими рум’янами: Кім Кардашян продемонструвала красиву фігуру у Нью-Йорку

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку біля студії телепрограми Good Morning America, куди вона прийшла, щоб розповісти про знімання у юридичному драматичному серіалі «Все чесно» (All’s Fair).

Зірка реаліті, як завжди, мала розкішний вигляд. Цього разу вона одягла білу вінтажну сукню максі від Dior з квітковим білим принтом. Вбрання мало високу горловину і довгі рукави з гудзиками на манжетах.

Кім Кардашян / © Getty Images

Аутфіт Кім доповнила босоніжками на екстремально високих прозорих платформах. Вона зібрала волосся у високу зачіску, зробила макіяж із рожевими рум’янами, довгими віями, рожевим блиском і темно-бежевим контуром на губах, а також довгий червоний манікюр.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян з’явилася на публіці у вінтажному шкіряному корсеті з хутром і торочкою від Dominique Sirop Haute Couture.