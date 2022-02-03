У білій майці без білизни: Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці

26-річна американська модель потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.

Кендалл Дженнер вийшла зі свого Ferrari і попрямувала у бік тротуару. Одягнена зірка була в білу майку, під якою не було білизни, зверху на ній була об'ємна чорна сорочка, а також Дженнер підібрала до образу чорні широкі штани і взула чорні чоботи на підборах.

На плечі модель мала білу об'ємну сумку. Дівчина одягла чорні сонцезахисні окуляри, які добре захищають від спалахів фотокамер та синю маску на обличчя. А на шиї у неї сяяла золота підвіска.

Кендал Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер часто потрапляє під приціли папараці, особливо коли повертається додому після пілатесу. Тренування модель зазвичай відвідує з подругою Гейлі Бібер. Але куди зірка цього разу йшла невідомо.

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