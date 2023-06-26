У білій майці без білизни: Сара Сампайо сходила на шопінг

Сара вирушила на шопінг і була одягнена цього дня в коротку білу майку на широких бретельках, яку вдягла без білизни та джинсову спідницю довжини міді з розрізом посередині та поясом на талії. Взута модель була у зручні кросівки, на обличчі у неї були чорні окуляри від сонця, а на шиї кілька прикрас.

Сампайо розпустила довге темне волосся і накрутила його легкими хвилями. Також на плечі дівчини висіла коричнева сумка на короткій ручці.

"День покупок", — коротко підписала фото Сампайо.

(гортайте фото праворуч)

Сара зробила кілька кадрів у бутику, в кафе та під час прогулянки на вулиці. Дівчина мала стильний вигляд.

Читайте також: