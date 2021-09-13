У білій майці без ліфчика: Кендалл Дженнер сфотографували на прогулянці з коханим

У білій майці без ліфчика: Кендалл Дженнер сфотографували на прогулянці з коханим

Кендалл Дженнер з тих дівчат, які обирають максимальний комфорт у своїх повсякденних луках.

24-річна Кендалл днями була сфотографована папараці під час прогулянки зі своїм коханим в Сохо. Зустрічається Дженнер з 24-річним баскетболістом, який виступає за клуб НБА "Фінікс Санз" — Девіном Букером.

Кендалл Дженнер і Девін Букер / Getty Images

Пара повернулася з відпустки і неспішно прогулювалася вулицями Нью-Йорка. Кендалл була одягнена в білу коротку майку, під якою традиційно не було бюстгальтера, широкі сірі штани зі стрілками. Поверх майки Кендалл накинула трикотажний жакет, а також одягла чорну бейсболку і в'єтнамки на маленьких підборах. Дівчина була в масці на обличчі, а на плечі у неї висіла містка чорна сумка. На шиї у Дженнер був золотий ланцюжок з медальйоном, а у вухах маленькі сережки-кільця.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Девін теж був в масці, білій майці і бежевій сорочці з короткими рукавами, а також в чорних штанах і кедах. Закохані не трималися за руки, як, наприклад, це постійно робить зведена сестра Кендалл — Кортні Кардашьян та її бойфренд Тревіс Баркер, і взагалі не подавали вигляду, що вони пара.

Читайте також: У міні з рибками і червоних мюлях: Кендалл Дженнер приїхала на церемонію

Образи Кендалл Дженнер (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання