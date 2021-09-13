У білій майці без ліфчика: Кендалл Дженнер сфотографували на прогулянці з коханим

Кендалл Дженнер з тих дівчат, які обирають максимальний комфорт у своїх повсякденних луках.
24-річна Кендалл днями була сфотографована папараці під час прогулянки зі своїм коханим в Сохо. Зустрічається Дженнер з 24-річним баскетболістом, який виступає за клуб НБА "Фінікс Санз" — Девіном Букером.
Пара повернулася з відпустки і неспішно прогулювалася вулицями Нью-Йорка. Кендалл була одягнена в білу коротку майку, під якою традиційно не було бюстгальтера, широкі сірі штани зі стрілками. Поверх майки Кендалл накинула трикотажний жакет, а також одягла чорну бейсболку і в'єтнамки на маленьких підборах. Дівчина була в масці на обличчі, а на плечі у неї висіла містка чорна сумка. На шиї у Дженнер був золотий ланцюжок з медальйоном, а у вухах маленькі сережки-кільця.
Девін теж був в масці, білій майці і бежевій сорочці з короткими рукавами, а також в чорних штанах і кедах. Закохані не трималися за руки, як, наприклад, це постійно робить зведена сестра Кендалл — Кортні Кардашьян та її бойфренд Тревіс Баркер, і взагалі не подавали вигляду, що вони пара.
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