У білій майці та пишній спідниці: Міа Ріган відвідала Вімблдон

Модель Міа Ріган була заскочена на дев'ятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в компанії Сандри Бекхем (матері Девіда Бекхема та бабусі його сина Ромео), а також свого батька Деса Рігана.

Сандра Бекхем, Міа Ріган і Дес Ріган / Фото: Getty Images

Міа була одягнена в білу майку на тонких бретельках і двокольорову пишну спідницю. Вона також була в чорних шкарпетках, взута в грубі черевики на платформі, а на плечі у неї висіла маленька чорна сумка на тонкому ремінці. На шиї у дівчини був ланцюжок із підвіскою, у вухах – сережки-висячки, а біляве коротке волосся було трохи розпатлане.

Чому з Мією на Вімблдон не приїхав Ромео Бекхем – загадка. Можливо, це пов'язано з його роботою в американському футбольному клубі.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

До речі, раніше Девід Бекхем зі своєю мамою Сандрою був заскочений на трибунах тенісного турніру. Його дружина Вікторія також його не супроводжувала.

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