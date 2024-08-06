У білій майці та широких джинсах: модель Жозефін Скрівер заскочили на шопінгу

Екс"ангел" Victoria's Secret була помічена на шопінгу в Беверлі-Гіллз.

Жозефін Скрівер сходила на закупи до магазину L'AGENCE ы потрапила під приціл папараці. Молода мама, яка 24 серпня 2023 року народила доньку Аврору, була одягнена в білу майку, що обтискала її фігуру, широкі блакитні джинси з тонким поясом і взута в чорні кросівки на платформі. У Жозі було розпущене волосся, на обличчі були сонцезахисні окуляри, а на шиї тонкий ланцюжок. Також на плечі модель мала маленьку чорну сумку.

Жозефін Скрівер / Фото: Getty Images

Скрівер перебуває у чудовій формі, а її фігурі можна лише позаздрити.

Нагадаємо, раніше ми писали, як супермодель Гайді Клум у бікіні показала фото зі своїм чоловіком Томом Каулітцем, які вони зробили під час відпочинку на пляжі.

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