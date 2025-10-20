У білій майці і джинсах з торочкою: Дженніфер Еністон похизувалась своїм повсякденним луком

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон запостила кілька фотографій з автомобіля та показала, який образ вибрала для прогулянки вихідного дня.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

На акторці була проста біла майка, що обтискала, яку вона поєднувала з синіми вкороченими джинсами з торочкою на штанинах і білими кросівками від Nike. Джен розпустила світле волосся, зробила простий денний макіяж, у вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця. Вона зробила фото сидячи на пасажирському сидінні автомобіля та продемонструвала, що їздить пристебнутою ременем безпеки.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

До речі, раніше в цьому образі зірку сфотографували в Нью-Йорку. Тільки тоді Дженніфер поєднувала лук з іншими білими кедами, а ось джинси, схоже, одягла ті самі.

