- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій майці і джинсах з торочкою: Дженніфер Еністон похизувалась своїм повсякденним луком
56-річна акторка поділилася в Instagram блогу кількома знімками.
Дженніфер Еністон запостила кілька фотографій з автомобіля та показала, який образ вибрала для прогулянки вихідного дня.
На акторці була проста біла майка, що обтискала, яку вона поєднувала з синіми вкороченими джинсами з торочкою на штанинах і білими кросівками від Nike. Джен розпустила світле волосся, зробила простий денний макіяж, у вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця. Вона зробила фото сидячи на пасажирському сидінні автомобіля та продемонструвала, що їздить пристебнутою ременем безпеки.
До речі, раніше в цьому образі зірку сфотографували в Нью-Йорку. Тільки тоді Дженніфер поєднувала лук з іншими білими кедами, а ось джинси, схоже, одягла ті самі.