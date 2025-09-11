Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос потрапила до обʼєктивів папараці, коли вона приїхала на вечерю Chanel, присвячену презентації книжки Софії Копполи «Chanel Haute Couture». Захід відбувся у клубі Double’s у Нью-Йорку.

Телеведуча мала ефектний вигляд. На ній була біла майка в рубчик і чорна спідниця максі A-силуету з прозорими вставками, принтом polka dot і рюшами. На тонкій талії у жінки був чорний пояс зі шнурками й акцентними золотими ланцюжками, прикрашеними золотими монетами.

Аутфіт Лорен доповнила чорними капроновими колготами, чорними туфлями на шпильках і чорною сумочкою.

Санчес зробила обʼємне укладання з мʼякими локонами, макіяж із прозорим блиском на губах, вуха прикрасила золотими сережками, на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри, а на руці — золотий браслет-ланцюжок із підвісками та каблучка.

Нагадаємо, Лорен Санчес на Тижні високої моди у Парижі з’явилася у чорній сукні-пальті від Balenciaga з коміром-стійкою і чорними ґудзиками.