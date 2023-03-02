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У білій мереживній сукні: Демі Роуз у романтичному образі сходила до стародавнього храму в Єгипті

У білій мереживній сукні: Демі Роуз у романтичному образі сходила до стародавнього храму в Єгипті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1185
Час на прочитання
1 хв
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У білій мереживній сукні: Демі Роуз у романтичному образі сходила до стародавнього храму в Єгипті

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Незвично бачити британську модель одягненою.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки з Єгипту. Вона відвідала храм Хатор в Дендері – він є одним із храмів, які найкраще збереглися у давньому Єгипті. Там модель зробила кілька світлин.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона постала у ніжному романтичному аутфіті. На Демі була біла мереживна сукня максі з єпископськими рукавами, під яку вона одягла нюдову мінісукню.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Лук Роуз доповнила скромною зачіскою з розпущеним волоссям і легким макіяжем.

Нагадаємо, Демі Роуз у чорно-білому купальнику із зав'язками похизувалася сексуальними сідницями.

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Дата публікації
Перегляди
1185
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