У білій мереживній сукні: Демі Роуз у романтичному образі сходила до стародавнього храму в Єгипті

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки з Єгипту. Вона відвідала храм Хатор в Дендері – він є одним із храмів, які найкраще збереглися у давньому Єгипті. Там модель зробила кілька світлин.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона постала у ніжному романтичному аутфіті. На Демі була біла мереживна сукня максі з єпископськими рукавами, під яку вона одягла нюдову мінісукню.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Лук Роуз доповнила скромною зачіскою з розпущеним волоссям і легким макіяжем.

Нагадаємо, Демі Роуз у чорно-білому купальнику із зав'язками похизувалася сексуальними сідницями.

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